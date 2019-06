Steve Bakelmans veroordeeld tot 5 jaar cel voor verkrachting ex-vriendin

Antwerpen - Het Antwerpse hof van beroep veroordeelt Steve Bakelmans, de moordenaar van studente Julie Van Espen, tot 5 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. De feiten dateren van 2016.

Het slachtoffer had op 31 oktober 2016 de politie verwittigd. Ze vertelde dat Bakelmans, met wie ze een vier jaar durende knipperlichtrelatie had gehad, die nacht was binnengedrongen in haar studio in Antwerpen. Hij had haar onderbroek kapot gescheurd en haar brutaal verkracht. Om haar geschreeuw te smoren, had hij sokken in haar mond gepropt en toen ze zich bleef verzetten, had hij haar twee vuistslagen in het gezicht gegeven.

Vooraleer hij haar studio verliet, had hij ook nog haar portefeuille gestolen. Even later had hij haar een bericht gestuurd met de boodschap: “Fuck! Godverdomme! Ik zal zelf naar de flikken gaan. Er was toch niets met mij aan te vangen. Beter zo. I’m sorry.”

Bakelmans bood zich op 6 november 2016 bij de politie aan en bekende de feiten. Hij verklaarde dat hij nog verliefd op haar was en dat hij die nacht gedroomd had dat ze met iemand anders ging trouwen. Bakelmans was naar haar studio gegaan. Hij wilde naar eigen zeggen gewoon bij haar in bed kruipen, maar toen ze wakker werd en begon te schreeuwen, was de situatie uit de hand gelopen.

Bakelmans liep al vijf correctionele veroordelingen op voor diefstal, verkrachting, heling en bedreigingen. Daarnaast werd hij ook zes keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. De rechters in eerste aanleg veroordeelden hem in juni 2017 tot vier jaar cel. Zijn onmiddellijke aanhouding werd niet bevolen, omdat er geen indicatie was dat hij zich aan zijn straf zou proberen te onttrekken.

Vertraging

Bakelmans ging in beroep, maar de behandeling van zijn zaak liep vertraging op door een personeelstekort bij het hof van beroep. De dertiger bleef al die tijd op vrije voeten en kon zo op 4 mei studente Julie Van Espen (23) tegenkomen, toen ze met haar fiets langs het Albertkanaal in Merksem reed. Hij wilde haar verkrachten, maar toen ze zich hevig verzette, doodde hij haar en dumpte haar lichaam in het kanaal.

Het hof van beroep besliste woensdag om Bakelmans de maximumstraf op te leggen voor de verkrachting van zijn ex-vriendin en beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. “Een zware straf, maar we hadden dat wel verwacht. Mijn cliënt had zelf afstand gedaan van zijn hoger beroep”, reageerde zijn advocaat Dimitri de Béco

Reconstructie

Bakelmans’ advocaat reageert ook op het feit dat hij dinsdag besliste om niet mee te werken aan de reconstructie van de moord op Julie Van Espen. “Mijn cliënt voelde zich gisteren fysiek en mentaal niet in staat om mee te werken, hij was uitgeput”, aldus Dimitri De Béco. “Enerzijds door de confrontatie met de door hem gepleegde feiten, anderzijds door de toestand in de gevangenis.”

Bakelmans zit sinds zijn aanhouding begin mei in de Begijnenstraat en zou daar geregeld met de dood bedreigd worden door medegedetineerden. Verschillende bronnen bevestigen dat hij heel de dag op zijn cel blijft en nooit naar de wandeling gaat.

“Vrijdag heeft mijn cliënt in een zes uur lang verhoor gedetailleerd verklaringen afgelegd”, zegt De Béco.

De advocaat is zich ervan bewust dat er waarschijnlijk geen nieuwe kans op een reconstructie komt. “Als dat niet meer mogelijk is, is het enorm spijtig”, zegt hij. “Maar de waarheidsbevinding kan nog, ook dankzij de gedetailleerde verklaringen.”

Bakelmans zou zich via zijn advocaat bij de familie van Julie verontschuldigd hebben voor de afgeblazen reconstructie.