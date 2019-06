Man werd maand lang gegijzeld door een beer, die hem als “toekomstige maaltijd” bewaarde

Uitgemergeld en zwaargewond. Op de grens van leven en dood. Zo trof een groep jagers een man aan in een bos in het Russische Siberië. Het verhaal van de man bleek hallucinant: een maand geleden was hij overmeesterd door een bruine beer en het dier had hem al die tijd gegijzeld gehouden. “Hij bewaarde me als toekomstige maaltijd”, aldus het slachtoffer.

Hun jachthonden liepen naar binnen, dus besloten de jagers ook maar een kijkje te gaan nemen in een berenhol in het bos in Toeva, een autonome Russische republiek in het zuidwesten van Siberië. De jagers vonden een menselijke mummie. Althans, dat dachten ze. Want toen ze van iets dichter bij gingen kijken, merkten ze dat de “mummie” nog leefde. Amper, maar hij leefde nog.

Het slachtoffer, door Russische media Alexander genoemd, werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Daar stelden de dokters talloze verwondingen vast, waaronder een gebroken rug. En de man was niet alleen zwaar ondervoed, zijn huidweefsel was ook al aan het rotten.

Na een tijdje kon de fel verzwakte man vertellen wat er met hem gebeurd was. Een maand geleden was hij in de val gelokt door een beer. “Het roofdier brak mijn rug en sleurde me vervolgens mee naar zijn hol. Daar hield hij me gevangen. Ik werd bewaard als voedsel, als een toekomstige maaltijd”, aldus Alexander.

De man wist naar eigen zeggen alleen te overleven door al die tijd zijn eigen urine te drinken. “Eigenlijk is het een wonder dat hij nog leeft”, aldus de artsen.