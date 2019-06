Belgische Salesiaan misbruikte mogelijk kinderen in Centraal Afrikaanse Republiek

Een Belgische salesiaan heeft mogelijk kinderen misbruikt in Centraal Afrikaanse Republiek. Dat meldt de Stichting Dignity, die door de Belgische Kerk is opgericht in het kader van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen en jongeren. De man werd in 2012 al veroordeeld wegens seksueel misbruik van jongeren. Hij is momenteel onderweg naar België.

De verantwoordelijken van de Stichting Dignity werden tijdens het weekend van 23 juni door Rik Devillé, de oprichter van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk, en door de congregatie van salesianen gecontacteerd over bezwarende zaken rond een van hun medebroeders.

Toestemming

De betrokken salesiaan, een lid van de religieuze congregatie Salesianen van Don Bosco, werd in 2012 veroordeeld wegens seksueel misbruik van jongeren. In dit vonnis werden probatievoorwaarden opgelegd voor tien jaar, waarin duidelijk is bepaald dat hij niet in contact mag komen met kinderen en jongeren. Met toestemming van de probatiecommissie kreeg hij van de congregatie toch een logistieke opdracht in de Centraal Afrikaanse Republiek.

“Die opdracht strookt niet met de huidige richtlijnen die de Belgische Kerk in de Interdiocesane Commissie voor de bescherming van kinderen en jongeren heeft uitgewerkt en gepubliceerd in de beleidsbrochure Van Taboe naar Preventie”, zegt de Stichting Dignity. Volgens deze richtlijnen zou een dergelijke buitenlandse opdracht niet kunnen. De stichting heeft bovendien “volgens het openbaar gerucht” vernomen wij dat er mogelijk nieuwe feiten van seksueel misbruik zouden zijn gepleegd.

Maatregelen

De stichting gaat de gerechtelijke autoriteiten op de hoogte brengen en heeft er op dinsdag 25 juni bij de verantwoordelijken van de salesianen in Vlaanderen op aangedrongen de betrokken salesiaan onmiddellijk terug te roepen naar Vlaanderen en hem van al zijn priesterlijke taken preventief te schorsen zolang het onderzoek loopt. De stichting vraagt ook dat de aartsbisschop van de Centraal Afrikaanse Republiek een onderzoek instelt naar mogelijke slachtoffers zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen tot erkenning en herstel.

“De verantwoordelijken van de congregatie der salesianen erkennen de urgentie van deze toestand en staan achter deze maatregelen. Ze verontschuldigen zich ten aanzien van de mogelijke slachtoffers en hun families”, besluit de Stichting Dignity in een persbericht.

Volgens Manu Keirse van de Stichting Dignity is de salesiaan inmiddels onderweg terug naar België.