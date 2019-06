Bijna veertig Afghaanse soldaten en twee Amerikaanse militairen gedood

Een paar dagen voor de volgende ronde van vredesgesprekken in Afghanistan laait het geweld er weer op. Bij gevechten en explosies in verschillende provincies zijn er volgens officiële berichten van woensdag in minder dan 48 uur tijd zeker 37 leden van de veiligheidsdiensten gedood. Ook twee Amerikaanse soldaten kwamen om.

Bij twee aanslagen van de islamistische taliban op controleposten in het westen van Afghanistan zijn woensdag zeker achttien politieagenten en soldaten om het leven gekomen, zegt de provinciale raad. En minstens dertien leden van de veiligheidsdiensten kwamen dinsdag en woensdag om in drie provincies door bermbommen.

In het slop

Bij gevechten binnen een eenheid van de lokale politie in het noorden lieten daarnaast zes politieagenten het leven, zegt de overheid. De eenheid bestond uit ex-strijders van terreurmilitie Islamitische Staat, die zes maanden geleden waren overgelopen. De daders zijn op de vlucht.

Foto: EPA-EFE

De taliban eisten woensdag een aanslag op waarbij twee Amerikaanse soldaten omkwamen. De Navo-missie Resolute Support deelt voorlopig geen informatie, uit respect voor de nabestaanden. Dit jaar zijn er al negen Amerikaanse soldaten omgekomen in Afghanistan.

Sinds juli vorig jaar onderhandelen de VS met taliban-leiders om het al meer dan zeventien jaar aanhoudende conflict te beëindigen. Begin dit jaar werd vooruitgang geboekt, maar momenteel zitten de gesprekken in het slop. De volgende onderhandelingen in golfstaat Qatar beginnen zaterdag. Officieel luidt het dat de inspanningen moeten uitmonden in inter-Afghaanse vredesgesprekken.