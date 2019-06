Dyson bijt in het stof in Antwerpse rechtszaak tegen concurrenten

De Britse elektronicafabrikant Dyson - die van stofzuigers zonder zak zijn handelsmerk heeft gemaakt - heeft woensdag voor de Antwerpse ondernemingsrechtbank ongelijk gekregen in de zaak die hij aangespannen had rond de voormalige verplichte energielabels. Dat meldt zijn Duitse concurrent Bosch. Eerder wees ook een advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie de klacht van Dyson af, nadat de Antwerpse rechtbank de vraag doorgespeeld had naar het Europees Hof.

Sinds 1 september 2014 moesten alle in de EU verkochte stofzuigers een etiket hebben met daarop de energieprestatie. Die labels werden uitgereikt na verschillende testen, voorgeschreven door de EU. Hoe energiezuiniger het toestel, hoe hoger de klassering. Tot januari 2019 was het EU-energielabel verplicht voor alle stofzuigers in de Europese Unie. Met ingang van 19 januari 2019 heeft het Europese Hof de verordening voor het energielabel voor stofzuigers nietig verklaard.

Zonder zak

De testen voor het label gebeurden met een lege stofzak. Dyson, dat stofzuigers zonder zak maakt, vond dat misleidend. Onder normale omstandigheden zit er namelijk wel stof in de zak, waardoor de motor een hoger vermogen moet ontwikkelen om dezelfde zuigkracht te behouden en dus meer energie verbruikt. De Dyson-toestellen hebben dat verlies van energie-efficiëntie niet, maakte het bedrijf zich sterk.

De Britse stofzuiggigant trok daarom naar de Antwerpse ondernemingsrechtbank tegen BSH, dat stofzuigers onder de merken Siemens en Bosch verkoopt.