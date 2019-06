Cultuurschok voor prinses Elisabeth tijdens bezoek aan sloppenwijk

Ze luisterde altijd gefascineerd naar de confronterende verhalen van haar moeder koningin Mathilde toen die thuiskwam van een reis naar een Derde-Wereldland. Getuigenissen over armoede, honger en andere problemen. Nu ziet prinses Elisabeth (17) in Kenia met eigen ogen hoe onrechtvaardig alles is verdeeld in de wereld. Een cultuurschok.