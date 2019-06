Felice Mazzu leidt eerste trainig KRC Genk: “Eind augustus is nog heel lang”

Felice Mazzu heeft woensdag zijn eerste training als T1 van KRC Genk geleid. De nieuwe coach verwelkomde 28 spelers op het oefenveld, waar zo’n 150 supporters de nieuwe troepen kwamen aanschouwen. De landskampioen ziet wellicht nog enkele sterkhouders vertrekken. “Dat jaagt me geen schrik aan”, zei Mazzu.

Om 10.30 uur verzamelden coach Felice Mazzu en de aanwezige spelers op het C-terrein voor een open training. Ook zijn nieuwe assistent-trainers Tom Van Imschoot en Denis Dessaer namen deel aan de eerste training. Er zitten nog heel wat spelers in het buitenland met interlandverplichtingen, maar nieuwkomers Theo Bongonda en Benjamin Nygren konden alvast op veel aandacht van de fans rekenen.

De aanwezige supporters - onder wie heel wat Italiaanse Limburgers - bleken vooral aandacht voor de nieuwe coach te hebben. “De Italiaanse supporters doen me aan Charleroi denken, met generaties die in de mijn werkten. Het doet me veel plezier om te kunnen werken in dezelfde context als in Charleroi, met dezelfde omgeving en dezelfde supporters. Natuurlijk wel met een andere druk, maar dat maakt deel uit van het beroep”, zei Mazzu.

Mazzu bleef na zijn overgang niet bij de pakken zitten. Hij verblijft momenteel in een appartement in Genk, terwijl de hoofdcoach ook zo snel mogelijk Nederlands wil leren. “Ik heb één maand vrij gehad waarvan ik vijf dagen vakantie heb genomen. Ik ben naar Genk gekomen om iedereen al te leren kennen”, aldus Mazzu. “Met de spelers spreek ik voorlopig in het Engels en met het bestuur in het Frans of Engels.”

Voor KRC Genk is het nog afwachten hoe de kern er in het nieuwe seizoen zal uitzien. “Alle posities zijn volgens mij bezet in een ploeg die kampioen speelt. Er zijn wel ook spelers die nog vakantie nodig hebben. Ik wil geen vooroordelen hebben. Ik wil zien wat er in de voorbereiding gebeurt en iedereen krijgt zijn kans”, benadrukte Mazzu.

“De periode is nog heel lang tot eind augustus”

Met Leandro Trossard (Brighton) is de kapitein van de kampioenenploeg al vertrokken. Ook onder meer Ruslan Malinovskyi, Sander Berge en Ally Samatta azen op een transfer. “De periode is nog heel lang tot eind augustus. Ik weet dat een ploeg die kampioen speelt, riskeert om enkele belangrijke spelers te verliezen. Dat jaagt me geen schrik aan. Als een speler wil vertrekken, dan ben ik voorstander dat hij vertrekt”, zei Mazzu.

Mazzu heeft alleszins vertrouwen in eigen kunnen. “Het bestuur heeft me gekozen vanwege het parcours dat ik heb afgelegd. Ik was niet de achttiende keuze. Dat geeft me natuurlijk een gevoel van vertrouwen en sereniteit. Ik ben klaar om de uitdaging aan te gaan met de moeilijkheden die er zijn”, aldus Mazzu.

