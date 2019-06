Zo vouw je een hoeslaken perfect op in minder dan een minuut

Een linnenkast kan vaak een rommeltje zijn door hoeslakens die in veel gevallen gewoon in een bal worden gedraaid om weggeborgen te worden. De elastiek, de vorm van het laken en de vervelende hoeken zijn genoeg om het geduld van iedereen op de proef te stellen. Er is echter hoop én een eenvoudige manier om telkens een perfect opgevouwen laken in de kast te kunnen leggen of netjes in een valies te kunnen steken. De vrouw in bovenstaande video legt het uit aan de hand van vijf eenvoudige stappen, waarna je “geen excuus” meer hebt om er een boeltje van te maken. Op sociale media wordt er echter nog een simpelere manier geopperd: “Leg het hoeslaken gewoon op je bed.”