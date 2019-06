Evonik Antwerpen investeert meer dan 50 miljoen in uitbreiding productiecapaciteit

Op site van Evonik in de Antwerpse haven is een vernieuwde installatie voor de productie van pyrogene silica in gebruik genomen. Om te voldoen aan de toenemende vraag naar de stof, die onder meer terugkomt in tandpasta, medicijntabletten en verfcoatings, investeerde het bedrijf in de speciaalchemie een bedrag tussen 50 en 100 miljoen euro.

De investering werd twee jaar geleden al aangekondigd, en is nu operationeel: nieuwe installaties voor de productie van pyrogene silica, op de markt onder de merknaam Aerosil. Het gaat niet om nieuwe fysieke gebouwen, maar om een grondige modernisering van de huidige installaties.

Medicijntabletten

“Op onze site in Antwerpen produceren we al meer dan veertig jaar pyrogene silica”, zegt woordvoerder Danny Erreweyaert. “Toch worden vandaag nog steeds nieuwe, hoogtechnologische toepassingen voor het product ontwikkeld.” Typische toepassingen zijn onder meer verven en lakken, moderne lijmsystemen, transparante siliconen en niet-brandbare hoogwaardige isolatiematerialen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hydrofiele of wateropnemende silica, die terugkomen in medicijntabletten, en hydrofobe silica, die gebruikt worden voor onder meer verfcoatings.

Een precies investeringsbedrag wil het bedrijf niet geven, maar het zou gaan om “een hoog tweecijferig miljoenenbedrag”. Erreweyaert houdt het op “meer dan 50 miljoen euro”. Omdat het om een modernisering en automatisering van het productieproces gaat, komen er geen nieuwe jobs bij maar blijft het aantal gelijk.