Zeventiger die adoptiedochter misbruikte: “Ik weet niet waarom ik het gedaan heb”

Oostende - Een 70-jarige man uit Oostende is woensdag door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 30 maanden cel en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar veroordeeld wegens seksueel misbruik van een Zuid-Amerikaanse adoptiedochter. Hij had het meisje uit Colombia gedurende haar minderjarigheid betast en seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Het slachtoffer stapte einde 2015 met haar verhaal naar de politie. De man woonde indertijd in Gingelom.

Toen het meisje vijftien jaar oud was, zou de man haar hebben uitgelegd hoe een condoom gebruikt wordt. Ze moest die condoom ook bij de man aanbrengen. Volgens het openbaar ministerie was er tussen 1993 en oktober 2001 sprake van seksueel misbruik door beklaagde.

Geldgewin

In de zomer van 1993 kwam ze als zevenjarig meisje als adoptiekind bij het gezin van de man terecht. Ze wenste een beter en veilig leven, maar stootte op het seksueel grensoverschrijdend gedrag van haar adoptievader. De man verklaarde dat hij in het verleden ook al kinderen van de kernramp in Tsjernobyl en kansarme kinderen uit Roemenië had opgevangen. Volgens hem zijn er toen nooit problemen gemeld. Hij ontkende de feiten en de verdediging sprak van geldgewin, maar de rechtbank verklaarde de man over hele lijn schuldig.

Hij betastte het meisje terwijl de beklaagde samen met haar zus in hetzelfde bed lag. Hij vergreep zich aan haar in de kelder of op een zoldertje. Zij moest zijn geslachtsdeel vastnemen en “helpen” masturberen. Het slachtoffer had een geluidsopname aan de politie overhandigd. Ze vroeg waarom hij haar in het verleden misbruikt had.

Taekwondo

“De man betwistte het niet en zei dat het niet had mogen gebeuren en dat hij ook niet wist waarom hij het gedaan had”, stond in het vonnis te lezen. De man beweerde dat hij dat verklaard had omdat hij bang van haar was, omdat ze taekwondo deed. Het feit dat de man zijn adoptiedochter in een slecht daglicht probeerde stellen en zichzelf een slachtofferrol toemeet, speelden zich niet in zijn voordeel. Aan het slachtoffer is de man 9.822 euro schadevergoeding verschuldigd.