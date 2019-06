Breng je hond mee naar kantoor: een tien voor sfeer en gezelligheid

Zaventem - Gisteren was het de internationale ‘Take Your Dog To Work Day’. Bij Mars Belgium, met hoofdzetel in Zaventem, zijn de honden van werknemers al meer dan 15 jaar welkom. Mars is hierin een uitzondering. Al staan met name jonge medewerkers niet weigerachtig tegenover huisdiervriendelijke kantoren, blijkt uit nieuw Belgisch onderzoek.

“Joyce komt mee naar het werk sinds ze twee jaar is. Zo’n twee keer per week. Een hele verandering in mijn leven, en in dat van haar”, vertelt Geneviève Reykaert, key accountant manager bij Mars, waar ze al dertig jaar werkt.”

Intussen is haar vierjarige hond Joyce, een golden retriever, het kantoorleven al helemaal gewend. “Joyce weet perfect wat er aan de hand is wanneer ze mee de auto in mag en we even later op de parking aankomen. Dan rent ze naar de trappen om als eerste werkje iedereen hallo te zeggen. Volgens een vaste toer. Want ze weet heel goed waar en van wie ze een koekje kan krijgen. Daarna moet ze van mij even rustig worden”, vertelt Geneviève.

Al 15 jaar pet-friendly

Bij Mars wordt wereldwijd al twintig jaar een pet-friendly policy gehanteerd; in België al 15 jaar. Dat betekent dat huisdieren, voornamelijk honden, er altijd welkom zijn. Mits een paar gedrags- en hygïenevoorwaarden uiteraard. Uit een interne rondvraag waaraan onlangs 70 procent van de werknemers bij MARS deelnam, blijkt dat de pet-friendly policy heel positief ervaren wordt. 9 op de 10 werknemers vinden het beleid leuk of zelfs heel leuk.

Huisdieren maken het leven van hun baasjes beter, is de overtuiging. Huisdieren in een kantooromgeving stimuleren de sociale interactie tussen medewerkers, de pauzes zijn leuker en er wordt meer bewogen, zo klinkt het. Verder geven ze een positieve indruk aan de organisatie, pompen ze het geluksgevoel omhoog en zorgen ze algemeen voor een betere sfeer op kantoor.

Vooral jongeren positief

Eigenlijk spreekt het voor zich dat Mars, als belangrijke speler in de sector van dierenvoeding, een passie heeft voor huisdieren en die dus ook toelaat op kantoor. Maar hoe zit het met de mening van de Belgen? Daarvoor gaf Mars Belgium de opdracht aan iVOX om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de impact van huisdieren, in het algemeen én op kantoor. Zo vinden 9 op de 10 baasjes dat hun huisdier hen gelukkiger maakt. 8 op de 10 Belgen zijn ervan overtuigd dat huisdieren een echte persoonlijkheid hebben en vinden het normaal om tegen een huisdier te praten.

Arbeidsactieve Belgen, van wie de voornaamste werkomgeving een kantoor is, werden ook gevraagd naar hun houding ten opzichte van honden op het werk. En toegegeven: kantoren waar honden toegelaten zijn, zijn in België nog eerder een (grote) uitzondering, want slechts 6 procent geeft aan hun hond mee naar kantoor te mogen nemen.

Daarentegen blijkt uit het onderzoek dat één op de drie werknemers beweert open te staan voor een ‘Take Your Dog To Work Day’. De verwachtingen ten opzichte van een huisdiervriendelijk beleid blijken ook best positief. Zes op de tien denken dat honden op kantoor een positieve invloed hebben op de sfeer en het geluksgevoel op het werk, op het stressniveau en op de sociale interactie tussen collega’s.

Opvallend is dat vooral jongere werknemers een significant positievere houding aannemen ten opzichte van honden op kantoor. Al is onbekend ook onbemind: het ongekende karakter van een huisdiervriendelijk beleid geeft ook aanleiding tot voorbehoud. De werknemers blijken bezorgd te zijn over mogelijke geluidsoverlast, hygiëne en een dalende concentratie op kantoor.

