Egypte zet speler uit selectie voor Africa Cup omdat hij vrouwen lastig viel via sociale media

Middenvelder Amr Warda maakt geen deel meer uit van de Egyptische selectie op de Africa Cup. Meerdere vrouwen dienden klacht tegen hem in omdat hij hen zou lastigvallen op sociale media.

De Egyptische bond laat woensdag weten dat Warda uit de selectie is gezet “om de discipline en de concentratie in de ploeg te houden”.

Het is niet de eerste keer dat de 25-jarige vleugelspeler van het Griekse Atromitos met dergelijke feiten in het nieuws komt. In 2017 moest hij al opstappen bij het Portugese Feirense omdat hij twee vrouwen van ploegmaten zou hebben lastiggevallen.

Egypte is gastheer voor de Africa Cup. De Farao’s wonnen vrijdag hun openingsmatch met 1-0 van Zimbabwe. Warda speelde de laatste twintig minuten mee. (belga)