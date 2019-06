Jimmy gaat voor goud op WK voor heftruckchauffeurs

“Mijn grootste motivatie om elk jaar aan de Belgian LindeCup deel te nemen is de kick van de wedstrijd in een sterk competitief deelnemersveld.” (Jimmy Vleminx, de Beste Heftruckchauffeur van België) Foto: Jobat.be

Uitblinken in je beroep? Dat doet de 38-jarige Limburger Jimmy Vleminx. De lasser van Madrico in Bree mag zich de beste heftruckchauffeur van het land noemen. Hoewel het dus niet zijn hoofdbezigheid is, mag Jimmy nu wel ons land vertegenwoordigen op het WK. “Ik ga resoluut voor goud”, klinkt het vastberaden.

In een typisch distributieland als België vervult de heftruckchauffeur een cruciale rol in een logistieke keten. Daarin zijn snelheid en efficiëntie de ordewoorden. Orderpicking en leveringstermijnen worden alsmaar korter. De druk op de medewerkers neemt toe. En ondanks de verhoogde aandacht voor veiligheid, gaat het soms toch nog eens mis.

Zowat 10 procent van alle arbeidsongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid blijkt te wijten aan de opleiding van de chauffeur of aan technische gebreken van de heftruck. En dus moeten er bijkomende maatregelen worden genomen. Zoals de Belgian LindeCup, zeg maar het Belgisch kampioenschap voor heftruckchauffeurs. Hier worden de kennis van veiligheid en techniek uitgebreid getest. Ook de rijvaardigheid, precisie en snelheid van de bestuurders wordt gemeten.

Praktijd en theorie

Op de negende editie van deze Belgian LindeCup (georganiseerd door Motrac Handling & Cleaning) namen in de finale 40 gepassioneerde heftruckchauffeurs het tegen elkaar op. De deelnemers, allen actief in Belgische kmo’s en grote bedrijven, demonstreerden er tijdens praktische kwalificatierondes hun vakkennis en vaardigheden met de heftruck- en reachtruckmodellen. Daarvoor hadden ze al theoretische proeven afgelegd.

