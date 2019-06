Afscheid met een rondje ruziemaken: Peeters en Francken vliegen elkaar in de haren over naakt fouilleren van minderjarigen

Het afscheid van CD&V-vicepremier Kris Peeters uit de nationale politiek gaat gepaard met een potje ruziën met Theo Francken (N-VA). Eén keer maar in de vorige legislatuur is Peeters naar eigen zeggen op de rem gaan staan. “Over het naakt fouilleren van minderjarigen in gesloten asielcentra.” Quatsch, volgens Francken. “Trap vooral wat na. Dag, Kris.”

“We wilden wel verder gaan, maar ja, CD&V zat op de bagagedrager.” Vraag aan een N-VA’er hoe ze de voorbije vijf jaar bekijken en je krijgt een variant van die boodschap. En de voornaamste remmende factor heet Kris Peeters.

Nu de vicepremier zijn ontslag heeft genomen uit de federale regering om zijn zetel in het Europees Parlement op te nemen, zet hij de puntjes voor de camera’s van Terzake nog eens op de i. “De vraag is: wanneer en voor welk dossier heb ik het been stijf gehouden? Ik geef een voorbeeld. Er is een voorstel gekomen dat in gesloten centra geen uitzondering werd gemaakt voor naakte fouillering van minderjarigen. Dat wil zeggen: een meisje van zes jaar alle kleren uitdoen.”

Nooit op tafel gelegen

En wie was staatssecretaris voor Asiel en Migratie? Juist, Theo Francken. Die schiet onmiddellijk terug. “Kinderen aan een naaktfouille onderwerpen heeft nooit op tafel gelegen, zoals Peeters liet uitschijnen. Wel 17(?)- jarige illegaal met een zwaar verleden van drugs en geweld.”

Het gaat allemaal over de beslissing om weer gezinnen naar gesloten asielcentra te sturen in afwachting van hun uitwijzing. België was daar onder impuls van N-VA weer mee begonnen, maar moest dan wel de geldende regels wat aanpassen. Die waren opgesteld met enkel volwassenen op het oog. Het kabinet-Francken boog zich erover en wilde de oorspronkelijk geldende regels doortrekken voor iedereen. In theorie dus ook die over fouilleren en isolatie. CD&V en de andere regeringspartners wilden daar niet van weten.

In zijn discussie met Francken gooide Peeters documenten van die discussie online om zijn punt te staven.

Gewoon aan het natrappen

Francken verwijt Peeters dan weer een wel heel beperkte lezing van de werkelijkheid. Maar hij zegt wel dat hij verder wilde gaan dan de anderen, bijvoorbeeld als het over drugsdealers gaat die bijna meerderjarig zijn. Of als ouders hun kinderen zouden gebruiken om drugs of wapens binnen te smokkelen. “Maar toen ik merkte dat het verzet bij de andere partijen te groot was heb ik mijn punt laten vallen.” Zijn conclusie? Peeters is gewoon aan het natrappen.

Het werd trouwens in consensus geschrapt.

Maar trap vooral wat na, heb op 26 mei gezien wat de Vlamingen van natrapperij op mij en mijn beleid, vinden.



Om maar te zeggen, het vertrek van Peeters naar Europa doet heel hard denken aan het vertrek van N-VA uit de federale regering. Niet echt in de meest amicale omstandigheden.