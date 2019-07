Tijd voor ijsjes mét alcohol

De tropische temperaturen van de voorbije dagen lijken alvast goed nieuws voor twee West-Vlaamse jongeren: Nicolas Destoop en Jorgo Struyve. Zij bedachten in 2017 hun eigen ijscrèmemerk mét alcohol. En kijk: twee jaar later runnen ze LiQ, met ‘ice for adults only’.

Tussen Nicolas en Jorgo klikte het al toen ze samen in Waregem middelbare school liepen. In het hoger onderwijs verloren ze elkaar een tijdje uit het oog. Tot ze elkaar op een dag weer tegenkwamen en vaststelden dat ze nog steeds heel wat deelden. Zoals hun passie voor ijs en cocktails. En niet onbelangrijk: hun ambitie om een nieuw, cool merk in de markt te zetten. “Als we nu eens ijs mét alcohol op de markt brengen, zeiden we tegen elkaar. Het idee was gelanceerd. Drie maanden later hadden we onze eerste 6 flavours klaar. Het waren smaken die we zelf samengesteld hadden. Het ijs maakten we bij ons thuis. In het begin ging het er echt kleinschalig en ambachtelijk aan toe. Ons eerste ijs hebben we in kleine kring uitgetest. De eerste reacties waren positief. In die periode waren we nog student.”

Jorgo studeerde Internationale Bedrijfskunde en Nicolas Vastgoedmanagement. “In mei 2018 sleepten we de eretitel ‘student-ondernemer van het jaar’ in de wacht. Het voelde alsof we goed op weg waren om van ons verhaal een succes te maken”, zegt Jorgo.

Engels reclamebureau

Al snel bleek dat het ijs van Nicolas en Jorgo ook op festivals en bij de horeca aansloeg. Ook het grote publiek lustte de combinatie van ijs met alcohol en exotische flavours wel. Hoe sympathiek hun oorspronkelijke kleinschaligheid ook was, het werd tijd om bepaalde zaken uit te besteden en te professionaliseren. “We hebben een voedingsdeskundige en een ijsproducent bij ons verhaal betrokken, zodat we ons product konden verfijnen en in grotere volumes op de markt konden brengen. In die periode hebben we ook een Engels reclamebureau onder de arm genomen om ons product te branden. Zij bedachten voor ons de naam LiQ. LiQ staat voor ‘Half the sugar. Double the punch’. Ons ijs bevat 50% minder suiker. Onze verpakking is 100% bioafbreekbaar.”

Wat is de missie van LiQ? “Jou met flavours zoals onze Amaretto Cookie Crush, Limoncello Raspberry Ripple of Irish Coffee Crumble een zalige, niet te evenaren dessertervaring bezorgen. Het woord ‘dessert’ is trouwens belangrijker dan ‘alcohol’. Het gaat ons niet om de alcohol op zich. Wel om met sterke drank een ‘finishing touch’ aan het ijs te geven.”

Vandaag wordt LiQ verdeeld in zo’n 260 winkels van Carrefour en Delhaize. De eerste contacten voor distributie in het buitenland zijn alvast gelegd. “Het ziet ernaar uit dat Frankrijk en Engeland interesse hebben”, klinkt het.

