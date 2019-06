Lacht ze of kijkt ze kwaad? Politie deelt nieuwe beelden van vermiste Amerikaanse studente

De ongerustheid over Mackenzie Lueck groeit met de dag in de VS. De 23-jarige studente verdween in de nacht van 17 juni, enkele uren nadat ze met het vliegtuig geland was in Salt Lake City. De politie deelt nu de laatst gemaakte camerabeelden van de twintiger, in de hoop haar alsnog te vinden.

Het is niets voor haar om haar kat alleen te laten, een vlucht en een examen te missen en zowel haar familie als haar vriendinnen niets te laten weten. En dus zijn die laatsten ongerust over Mackenzie Lueck (23). De studente aan de Universiteit van Utah is inmiddels negen dagen vermist.

Het meisje werd het laatst gezien in het noorden van Salt Lake City, waar een taxichauffeur haar om 3 uur ’s had achtergelaten nadat ze om 1 uur ’s nachts met het vliegtuig geland was in de stad. Ze stuurde haar ouders toen nog een sms dat ze goed geland was, werd door de taxi afgezet bij een wachtende bestuurder en verdween daarna.

De politie heeft woensdag op Twitter camerabeelden gedeeld die tijdens die bewuste nacht van de twintiger gemaakt werden in de luchthaven van Salt Lake City. Ze houdt haar gsm in de ene hand en raakt met de andere haar halsketting aan. Het is onduidelijk of ze blij is en glimlacht of net bedrukt is. De speurders hopen dat mensen haar herkennen op de beelden en het onderzoek nog een duwtje in de goeie richting kunnen geven.