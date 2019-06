Dit is het moment waarop agenten gedumpte baby in plastic zak in het bos redden

Agenten uit de Amerikaanse staat Georgia deden op 6 juni een ijselijke ontdekking in het bos: een gedumpte baby die in een plastic zak was gewikkeld. Het pasgeboren kindje - dat Baby India werd gedoopt - is momenteel onder de hoede van de kinderbescherming en stelt het goed. De echte identiteit van de baby - of van haar ouders - is nog niet bekend. De politie publiceerde beelden van de reddingsactie in de hoop dat er iemand met informatie op de proppen komt om de zaak op te lossen.

Baby India werd diep in het woud ontdekt toen een gezin dat in de buurt woont, gehuil hoorde en de politie verwittigde. “We zijn blij om te kunnen melden dat ze groeit als kool”, aldus de politie. “We hebben deze beelden gepubliceerd in de hoop dat iemand geloofwaardige informatie heeft over de identiteit van de baby en ook om aan te tonen dat het enorm belangrijk is om een zaak te kunnen afronden.”

