Superrijken ontdekken Airbnb: villa te huur voor 33.000 euro per nacht

Een villa in Costa Rica of Toscane, een kasteeltje tussen de Franse wijngaarden of zelfs een privé-eiland in Frans-Polynesië. Wie eens wat anders wil tijdens de vakantie en ook nog heel veel centen heeft, kan voortaan via Airbnb Luxe een ‘vakantiestulpje’ huren. Voor de duurste villa in de catalogus betaal je wel 33.000 euro per nacht.

“Iemand die als jonge twintiger via Airbnb een kamer huurde voor honderd euro maar intussen een goede baan heeft en rijkdom vergaarde, wil nu dat ietsje meer. Bovendien zijn BV’s en superrijken op een punt gekomen dat ze beseffen dat ze hun buitenverblijf liever verhuren dan dat het voor het grootste deel van het jaar leeg staat”, zegt marketingdirecteur Eshan Ponnadurai aan persagentschap Bloomberg.

En dus zetten ze hun eigendommen te huur via Airbnb Luxe, dat nu al zo’n 2.000 locaties over de hele wereld verhuurt. Geen gewone stulpjes maar stuk voor stuk exclusieve panden.

”De selectie gebeurt op basis van 300 criteria, variërend van design tot het aanbod van voldoende badkamers voor alle gasten”, aldus nog Ponnadurai.

De manier van werken verschilt niet zo veel van die van de gewone Airbnb. Alleen liggen de prijzen ‘iets’ hoger want onder de 1.000 euro per nacht is er niets te vinden. De duurste woningen hebben zelfs een prijskaartje van tienduizenden euro’s per nacht, zoals een villa in Positano, Italië. In augustus betaal je daar ruim 33.000 euro per nacht voor.

Van Los Angeles tot Londen of Kaapstad. Of een landgoed met leuk uitzicht op de baai van Sydney of het Spa House in Kaapstad, niets is onmogelijk.

Voor dit landhuis betaalt u, afhankelijk van het seizoen, een paar honderdduizend euro per week Foto: Airbnb Luxe

Wie het nog grootser ziet kan een kasteel huren in Toscane, landhuizen te midden van wijngaarden in Nieuw-Zeeland of zelfs een volledig privé-eiland in Frans-Polynesië. Prijskaartje: bijna een miljoen (!) euro per week. In de prijs begrepen zijn naast een indrukwekkende villa ook vijftien gasthuizen en vijftig man personeel (van butlers tot chauffeurs en keukenpersoneel).

Vraag is van wie al die woningen zijn? “Van miljonairs en beroemdheden”, klinkt het. Maar huurders zullen normaal gezien nooit weten wie de eigenaars zijn. Want om de anonimiteit van de eigenaars te garanderen, worden de panden gestript van alle mogelijke spullen die hun identiteit zouden kunnen verraden en nadien opnieuw aangekleed.