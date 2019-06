18-jarige Duitse studente door minstens elf mannen verkracht, “ze bood geen weerstand”

Ze huilde heel de tijd, maar heeft zich niet verzet. Omdat ze niet kon. De drugs die de daders in haar drankje hadden gegoten, maakten haar helemaal suf. Twee uur lang hebben elf mannen haar op gruwelijke wijze misbruikt. Een na een, tussen de struiken in een bosje. Op het proces dat vandaag in Duitsland is begonnen tegen de verkrachters van de 18-jarige studente uit Freiburg, toonden de daders geen enkel medeleven met hun slachtoffer.

Het slachtoffer was in oktober van vorig jaar in een discotheek in Freiburg, in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg. De 18-jarige studente raakte er op de dansvloer aan de praat met Majd H., een Syriër. De nu 22-jarige man was vier jaar eerder naar Duitsland gekomen in het kader van een dossier van gezinshereniging.

Hij bood het meisje een drankje aan waarin hij, zo wees het onderzoek uit, zonder dat ze het wist drugs had gemend. Een cocktail van alcohol, xtc, speed en cocaïne. Daarna nam hij haar mee naar een bosje in de buurt. Om hem zijn tatoeages te tonen, zo vertelde hij nadien de speurders.

Getuigen zagen het meisje over straat strompelen. Samen met haar latere aanrander. Maar niemand greep in. Iedereen dacht dat ze gewoon wat te veel gedronken had.

Meisje aangeboden aan vrienden

Eens uit het zicht van alles en iedereen gooide hij haar in de struiken en misbruikte hij haar op gruwelijke wijze. Het meisje was zo versuft dat ze de kracht niet had om zich te verzetten. “Ik heb alleen maar gehuild”, verklaarde ze aan de speurders.

Als hij klaar was, ging Majd H. weer naar de dancing. Alsof er niets gebeurd was. Hij bestelde een drankje en nodigde vrienden uit om seks te hebben met het meisje. “Ze lag nog in het bosje en bood toch geen weerstand...”

Acht Syriërs tussen 19 en 30 jaar oud, een 23-jarige Irakees, een 18-jarige Algerijn en een 25-jarige Duitser zouden de 18-jarige studente uiteindelijk misbruiken. Een nachtmerrie die twee uur duurde. Daarna vertrokken ze, zonder zich om haar te bekommeren. Enkel een 21-jarige jongeman hielp haar om zich weer aan te kleden.

Arrogant

Terwijl officier van justitie Rainer Schmid woensdag tijdens de eerste procesdag de aanklacht voorlas, staarden de verdachten ongeïnteresseerd naar het plafond. Sommigen hadden zich verzet tegen hun overbrenging naar het gerechtsgebouw en moesten met zachte dwang in de beschuldigdenbank worden gezet. Ze weigeren bekentenissen af te leggen en tonen ook niet het minste respect voor het slachtoffer, sommigen zelfs voor vrouwen in het algemeen. “Ze gedroegen zich werkelijk arrogant”, zei een aanwezige.

De beschuldiging tegen de elf mannen luidt verkrachting. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van drugsfeiten.

Of het slachtoffer zelf komt getuigen op haar proces, staat nog niet vast.