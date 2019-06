2 mannen en 1 vrouw dwongen meisje (16) in prostitutie: “Nu ben je een hoer”

Antwerpen - Twee mannen en een vrouw hebben celstraffen tot negen jaar en boetes tot 16.000 euro gekregen, omdat ze een zestienjarig meisje in de prostitutie hadden gedwongen. Het slachtoffer werd vastgehouden in Hotel Le Sud in Antwerpen, waar ze klanten moest ontvangen. Drie hotelmedewerkers werden veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en 16.000 euro boete. “In plaats van haar te helpen, hebben ze er verwerpelijk genoeg munt uit geslagen”, aldus de rechtbank.

De feiten kwamen op 9 oktober 2018 aan het licht, toen in het Nederlandse Eindhoven een gestolen Mini Cooper werd tegengehouden. In de wagen zaten Orhan H. (26), Suan B. (19), Aisha R. (23) en het slachtoffer. De tiener vertelde de politie dat ze door het trio in hotel Le Sud werd vastgehouden en dat ze zich moest prostitueren. De wagen hadden ze gestolen van een klant, die ze bedwelmden.

Seksadvertentie

Suan B. had het meisje een week eerder voorgesteld aan Orhan H. en zijn vriendin Aisha R., die als prostituee werkte. Hij had haar bij hen achtergelaten en nog diezelfde avond moest ze met drie mannen seks hebben. “Nu ben je een hoer”, had Orhan H. gezegd.

De volgende dag werd ze meegenomen naar Hotel Le Sud. De beklaagden plaatsten een seksadvertentie met pikante foto’s van haar, waarna de tiener drie klanten per dag moest ontvangen. Als het slachtoffer een klant weigerde, werd ze door Orhan H. geslagen, soms zelfs met een riem. De 3.500 euro die ze verdiend had, moest ze afgeven.

Schadevergoeding

Ook drie receptionisten van Hotel Le Sud hadden geld verdiend aan de tienerprostitutie. Ze hadden negentien klanten ieder 20 euro laten betalen. Hun bewering dat ze niet van de prostitutie-activiteiten op de hoogte waren, vond de rechtbank ongeloofwaardig. Zij kregen één jaar cel met uitstel. Orhan H. werd tot negen jaar cel veroordeeld, Suan B. en Aisha R. tot zes jaar.

De beklaagden moeten aan het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 10.500 euro betalen en aan de eigenaar van de gestolen auto 7.000 euro.