België levert man aan Rusland uit die verdacht wordt van terrorisme

België heeft op 28 mei een man uitgeleverd aan Rusland die verdacht wordt van terrorisme. Het gaat om de 32-jarige Imampasha Akhmadov. Het kabinet van Justitieminister Koen Geens bevestigt een bericht hierover van RTL.

Akhmadov is afkomstig uit de Russische Republiek Dagestan. Hij arriveerde in 2015 in ons land en werd twee jaar later opgepakt, nadat Rusland een aanhoudingsmandaat had uitgevaardigd. Ze verdenken de man van deelname aan een terroristische organisatie. Hij wordt verdacht te zijn opgeleid in Syrië, wat door de man zelf wordt ontkend. Zijn advocaat Marc Nève beweert bewijsstukken te hebben geleverd waaruit blijkt dat de man die periode in Turkije leefde, waar hij ook werkte.

Zand in de ogen

Zijn advocaat kantte zich tegen zijn uitlevering, omdat hij vreest dat de verdachte in Rusland gefolterd zal worden. Maar in het uitleveringsbesluit dat ondertekend werd door minister Geens zijn garanties gevraagd aan de Russische autoriteiten. Toch meent de advocaat dat “deze diplomatieke garanties enkel zand in de ogen strooien”.

De zaak werd aanvankelijk behandeld door het parket van Eupen, die het dossier in beroep doorspeelde aan het parket-generaal van Luik. Akhmadov bleef al die tijd in de cel. De man diende ook een asielaanvraag in in ons land. Volgens zijn advocaat hebben de Belgische autoriteiten niet gewacht tot die procedure werd afgerond. Er liep nog een beroep tegen de geweigerde asielaanvraag.

Akhmadov is via Dagestan naar Rusland overgebracht. Hij zit er opgesloten en wordt bijgestaan door een Russische advocaat.