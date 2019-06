Mannen pesten kudde om beelden te maken voor sociale media, tot een olifant er genoeg van heeft

Mensen gaan erg ver om spectaculaire beelden te maken die ze via sociale media kunnen verspreiden. In India gaan mannen dikwijls op pad om olifanten te pesten, zodat ze de reactie van de dieren kunnen filmen. Deze kerels bekogelden een kudde met stokken en stenen, maar de oudere olifanten lieten zich niet uit hun tent lokken. Eén jonger wijfje had er echter genoeg van en stormde op de pesters af. Toen ze doorhadden dat de olifant niet echt zou aanvallen, werd het dier nog meer uitgejouwd, bekogeld en geslagen met een stok. “Komt maar al te vaak voor”, klinkt het bij Indiase dierenrechtenactivisten. Ze willen dat hun regering ingrijpt om de dieren te beschermen.