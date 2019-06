Loods van dakwerker brandt uit in Izegem

Izegem - Een zware brand verwoestte woensdagavond een loods van een dakwerker in Izegem. Omwille van asbestgevaar moesten buurtbewoners ramen en deuren dichthouden.

De brand die rond 18 uur uitbrak, ging gepaard met een dikke zwarte rookwolk die kilometers ver te zien was. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak van de loods in de Oekensestraat. De dakwerker die het gebouw huurt, was op dat moment naar verluidt bij een klant. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar zijn woning en een bedrijfgebouw van Unilin. De loods zelf en de voertuigen en het werkmateriaal die erin stonden, waren wel volledig verloren.

De loods brandde helemaal uit. Bij de brand ontploften ook twee gasflessen en kwam er asbest vrij. Buurtbewoners werden daarom gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. De politie sloot de straat af zodat niemand te dicht bij de gevaarlijke rook kwam. Wat de brand veroorzaakte is nog onduidelijk. Het is de tweede keer dit jaar dat de dakwerker getroffen wordt door brand. In januari brak al brand uit in een hobbykamer in zijn huis. Ook toen was er veel schade.