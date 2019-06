Wordt Vlaming nieuwe productiechef van Tesla?

De Duitser Peter Hochholdinger, die verantwoordelijk was voor de productie van alle Tesla’s in de fabriek in het Californische Fremont, heeft het bedrijf verlaten. En onze landgenoot Bert Bruggeman (foto) is dé topkan­didaat om hem op te volgen, zo meldt de Amerikaanse blog Elec­trek.

Peter Hochholdinger werkte sinds 2016 voor Tesla en was daarvoor 22 jaar in dienst bij Audi. Hij werd destijds aangetrokken om de productie op te krikken en Tesla klaar te stomen voor de massaproductie. Bij Audi was de man verantwoordelijk voor de productie van 400.000 auto’s (A4, A5 en Q5) per jaar. Maar bij Tesla bleef hij in het eerste kwartaal steken op 77.100 stuks, minder dan het kwartaalrecord van het laatste trimester van 2018 (toen 90.700) en nog een eind verwijderd van de doelstelling van 100.000, waar topman Elon Musk graag mee ­uitpakt. Hochholdinger is al de zesde topmanager in nauwelijks een jaar tijd die de Amerikaanse autoproducent verlaat.

Volgens het doorgaans zeer goed geïnformeerde Electrek is huidig ‘Vice President Manufacturing’ Bert Bruggeman een van dé kanshebbers om de productie van Tesla in handen te nemen. Onze landgenoot ging na zijn ingenieursstudies aan de KU Leuven aan de slag bij het Leuvense onderzoeksinstituut Imec en verhuisde daarna naar de Verenigde Staten, waar hij een carrière ­uitbouwde als manager en ondernemer bij computerchip- en batterij­bedrijven in Silicon ­Valley.