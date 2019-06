Hij versierde zijn vrouw door kanker te veinzen en vermoordde zijn familie toen alles uitkwam, maar na 26 jaar komt hij vrij

Na 26 jaar wordt in Frankrijk de beruchte, zelfverklaarde dokter Jean-Claude Romand (65) vrijgelaten uit de gevangenis. Bijna twee decennia lang leidde de man een onwaarschijnlijk dubbelleven, waarbij hij aan zijn familie wijsmaakte dat hij een topjob had bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. Toen zijn leugens doorprikt dreigden te worden, vermoordde hij zijn vrouw, twee kinderen en ouders. Hij mag nu de rest van zijn dagen in een klooster slijten.