Gevangen tussen Trump en Mexico: Zuid-Amerikaanse vluchtelingen kunnen geen kant meer op

De foto van een vader en zijn dochtertje die verdronken toen ze in Mexico de Rio Grande probeerden over te steken om Texas te bereiken, zorgde woensdag voor een schokgolf. Het beeld vertelt niet alleen het verhaal van een persoonlijke tragedie, maar ook van de precaire situatie waarin de vluchtelingen zitten. De VS mogen ze niet binnen en Mexico pakt hen steeds harder aan. Omdat het land een tarievenoorlog van Trump vreest en de eigen bevolking de toevloed beu is.