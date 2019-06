Loïc (3,5) valt in zwemvijver en vecht voor zijn leven: “We wachten bang af”

Roeselare - De 3,5 jaar oude Loïc Depoortere uit Houthulst ligt momenteel in coma nadat hij vrijdag terechtkwam in de zwemvijver nabij het huis waar hij met zijn ouders woont. “We blijven voorzichtig positief maar wachten verder af”, aldus zijn vader Nicolas.

Vrijdagavond was de kleine Loïc thuis aan het buitenspelen nadat zijn ouders, die samen een traiteurszaak hebben in Roeselare, waren thuisgekomen van een werkdag. “Normaal hebben we onze twee kinderen telkens heel goed in het oog. Terwijl mijn vrouw echter dacht dat Loïc buiten bij mij was en ik dacht dat hij bij haar was, liep het mis”, aldus vader Nicolas die aan de straatkant even een ondernemer hielp toen die moeilijkheden had met het uitrijden van zijn wagen. De kleine Loïc kwam intussen in de zwemvijver terecht.

Kostbare tijd

Toen mama Melissa Casier en papa Nicolas elkaar heel kort daarna terug zagen vroegen ze zich onmiddellijk af waar hun kleinste zoon was. “Op de zwemvijver zag ik plots de flamingo ondersteboven op het water liggen. Loïc lag roerloos in het water.” Papa Nicolas snelde onmiddellijk naar het water en haalde de kleine Loïc eruit. Een buurvrouw, die nog maar net naast het gezin woont, had gehoord wat er precies gebeurd was en kwam ook kijken.

“De vrouw werkt als verpleegster in Roeselare. Zij nam onmiddellijk de reanimatie van ons over.” Nicolas had inmiddels ook nog de 112 gebeld, maar kreeg aanvankelijk geen gehoor. “Twee minuten later kreeg ik een telefoon terug. Inmiddels was er spijtig genoeg kostbare tijd verloren gegaan.”

Bang afwachten

De kleine Loïc werd onmiddellijk naar het ziekenhuis in Roeselare overgebracht. Daar was onmiddellijk duidelijk dat zijn situatie ernstig was waardoor hij al snel naar het UZ Gent moest. Momenteel ligt Loïc in een coma op de intensieve afdeling.

“Het is voor ons heel onvoorstelbaar hoe hij er zal uitkomen. We zitten momenteel in een grijze zone en wachten bang af hoe hij op alles zal reageren. Op het moment dat we hem in het water zagen liggen dachten we dat we hem kwijt waren Nu blijven we voorzichtig positief, al kan het snel weer heel slecht gaan.”