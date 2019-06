“De zaak-Valentina kan de weg openen om de geldhonger van ‘Big Pharma’ te stoppen”

De kleine Valentina is veroordeeld tot een onmogelijke strijd tegen een genetische ziekte. Ze is afhankelijk van een peperduur medicijn. Haar moeder ging een al even onmogelijke strijd aan: die ­tegen de ‘Big Pharma’, die haar kind een levensreddend middel hadden ­ontzegd, en een leger advocaten. Ze bewijzen ­beiden dat je een onmogelijke strijd toch kan winnen.