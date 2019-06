Beveiligingscamera filmt lichtgevende verschijning in garage: “Een engel of een spook?”

Een Filipijnse bewakingsagent wordt uitgelachen door zijn collega’s omdat hij een “spook” gezien heeft tijdens zijn diensturen. De man had al eerder iets raars gezien op een van zijn schermen, maar dacht toen aan een technisch defect. “Tot ik het vrijdag opnieuw zag.” Volgens de bewakers was het alsof de verschijning “gevangen zat” in de garage en wachtte tot de poort openging. Toen hij echter op onderzoek uitging en het licht aanknipte, was de bizarre verschijning verdwenen. “Was het een engel of een spook?”, vraagt de bewaker zich af. De man is bang, maar blijft toch de nachtdienst doen op zijn werk: “Brood op de plank is belangrijker dan hoe bang ik ben.”