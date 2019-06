Tot 8.000 stuks per dag gemaakt: Limburgse vlaai verovert heel Vlaanderen

Sint-Truiden -

Familiebakkerij Vangrootloon heeft anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in extra infrastructuur. En de helft daarvan gaat naar de productie van Limburgse vlaaien, een handelsmerk van het bedrijf. Die investering is ook broodnodig, want in heel Vlaanderen stijgt de vraag naar de typische taarten. “Elke week krijgen we van een of andere vereniging wel een grote bestelling binnen.”