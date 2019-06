Preud’homme bevestigt interesse van Standard voor Uruguyaan Felipe Avenatti, transferhonger nog niet gestild

Michel Preud’homme bevestigde na de oefenmatch in Braine (0-5) de interesse voor Felipe Avenatti (26). De Uruguayaanse spits werd vorig seizoen door Bologna uitgeleend aan Kortrijk.

Volgens Italiaanse bronnen is er een akkoord op clubniveau. Met de overgang is naar verluidt 3,5 miljoen euro gemoeid. Een bedrag dat kan via bonussen kan oplopen tot 4,25. Voor Avenatti ligt een vierjarig contract klaar.

De transferhonger van Standard is daarbij nog niet gestild. Om Razvan Marin te vervangen denken de Luikenaars aan Sofian Kiyine (21) van Chievo Verona. De Belgisch-Marokkaanse middenvelder speelde in het verleden voor de jeugd van Standard, maar er is concurrentie van enkele Serie A-ploegen. Tot slot is Mamadou Lamine Danfa (18) dezer dagen op proef bij de Rouches. De vleugelspits (1m92) is U20-international van Senegal.