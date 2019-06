Belgische Kerk maakt gedragscode voor alle medewerkers: “Beter te vermijden: alleen zijn met een kind”

De Belgische Kerk heeft een nieuwe gedragscode ge­publiceerd in de strijd tegen seksueel misbruik. Centraal staan elf leef- en werkregels die gelden voor álle medewerkers in de Kerk, van priesters tot koorleiders. “Wie verdacht gedrag opmerkt, wordt ook verondersteld om dat te melden aan de verantwoordelijke van het ­parochiaal team”, zegt Manu Keirse, voorzitter van de commissie die aan de basis lag van de code.

“Vermijd situaties waarin iemand zich met kinderen of jongeren afzondert, of activiteiten opzet waarbij derden niet kunnen meekijken.” Dat is een van de elf regels die staan opgelijst in de nieuwe gedragscode ...