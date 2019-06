Cathérine reconstrueert verdwijning Théo (18) in ‘Telefacts zomer’

Drie Belgische speurders vertrekken vandaag of begin volgende week naar Australië om te helpen bij de zoektocht naar de 18-jarige Belgische rugzaktoerist Théo Hayez. Cathérine Moerkerke was er voor VTM nieuws en maakte een Telefacts zomer over de verdwijning.

Wat is er gebeurd met Théo uit Oudergem? Sinds hij een nachtclub in het Australische Byron Bay verliet, is hij van de aardbol verdwenen. Na bijna vier weken zijn de zoekacties voorlopig stopgezet, al loopt het onderzoek wel voort. Alle pistes liggen open, van een fatale nachtelijke zwempartij tot kwaad opzet. Cathérine Moerkerke was in Byron Bay en reconstrueert de laatste dagen en uren voor de verdwijning. Ze verblijft in hetzelfde jeugdhotel als Théo en praat met mensen die hem op 31 mei voor het laatst gezien hebben. Natalia, die in Byron Bay een winkel heeft, zegt dat de trekpleister voor rugzaktoeristen niet veilig is na zonsondergang: “Ik durf ’s avonds niet meer alleen de straat op. Er hangen mensen rond onder invloed van alcohol of drugs.”

