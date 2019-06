Michel Vlap hoopt dat transfer naar Anderlecht in orde komt: “Ik belde al met Kompany, dat is wel kicken”

Michel Vlap staat hoog op het verlanglijstje van Anderlecht. De Brusselaars boden al meer dan vijf miljoen voor de spelverdeler van Heerenveen en hoewel er nog geen akkoord is, lijkt de deal in orde te komen. Dat bevestigde de 22-jarige middenvelder ook zelf, nadat hij slechts een helft meespeelde in een oefenmatch van de Friese club.

“Ik wilde graag meedoen, want ik ben een liefhebber, maar natuurlijk zat Anderlecht in mijn hoofd, je wil geen blessures oplopen”, reageert hij bij VI. “Het is wel lastig voor me. Iedereen vraagt ernaar, terwijl ik niet eens weet of het nu al rond is of niet. Ik wil duidelijkheid, ik wil weten waar ik aan toe ben.”

“Ik heb ambities en ik vind Anderlecht een fantastische club”, vervolgde Vlap. ‘Een club die altijd top is geweest, de grootste club van België. Het vleit me echt, het zou fantastisch zijn. Ik denk dat dit een ideale stap is voor mij.”

Maar de clubs moeten er dus nog uit komen. “Nog een jaar de kar trekken bij Heerenveen zou denk ik ook goed voor me zijn, maar ik wil graag het maximale uit mijn loopbaan halen en ik denk dat Heerenveen me dat ook gunt. Ik heb ook al met Vincent Kompany gebeld. Hij belde mij op en zei dat hij me had zien spelen en me volgde. Dat is wel kicken.”

Sc Heerenveen zou zo’n 8 miljoen euro voor Vlap willen ontvangen. Vlap debuteerde eind 2016 in het eerste elftal van de club uit Friesland.