In deze school is woensdag voortaan ‘uitslaapdag’: "Minder ochtendrush"

Leuven - Basisschool De Ark in Kessel-Lo heeft beslist om het komende schooljaar op woensdag een uurtje later van start te gaan.

Basisschool De Ark, dat drie vestigingen heeft in Kessel-Lo, heeft beslist om het komende schooljaar de lessen op woensdag een uurtje later van start te laten gaan: pas om halftien in de plaats van kwart voor negen. “We hebben die beslissing vooral genomen omdat we met verschillende leerkrachten samenwerken in klassen en het nodig is om de groei van de leerlingen onderling te bespreken. Daarom moesten we een overlegmoment inlassen, en dat hebben we nu op woensdagochtend geprikt.”

De school heeft haar mosterd gehaald bij Don Bosco Groenveld en Sint-Lambertus. “Don Bosco doet het al tien jaar. Daar stopt men op woensdag ook een uur vroeger om te kunnen overleggen. En in Sint-Lambertus stoppen ze een uur vroeger, om elf uur.”

Ouders die hun kinderen toch een uur vroeger willen afzetten, kunnen dat nog altijd. “We voorzien gratis opvang. De kinderen kunnen dan kiezen wat ze doen: naar de bib gaan, buiten spelen, een gezelschapsspel spelen, of hun leerstof overlopen. Ze hebben ook niet minder les. De vijftig minuten halen we eruit door op woensdag geen speeltijd te hebben. De schooldag zal slechts vijf minuten later stoppen dan gewoonlijk.”

Infomoment

De directeur ziet niets dan voordelen. “Voor de ouders is het nu minder een rush ’s ochtends. Ze kunnen de spits vermijden.”

Toch staan sommige ouders sceptisch tegenover de verandering. Zo kreeg de school heel wat vragen nadat ze op woensdag een brief verspreidde. Moeten de kinderen zich niet te lang concentreren omdat de speeltijd wegvalt? “Bij elke verandering zijn er voor- en tegenstanders. Maar we hebben deze beslissing niet zomaar genomen. We zijn de verschillende overlegorganen afgegaan en hebben een infomoment gehouden waarop 165 ouders aanwezig waren. Zowel de ouderraad, schoolraad als raad van bestuur gaan akkoord.”

Sybiel Verstraeten heeft twee kinderen die school lopen in De Ark, en is positief. “Het is geen gewone ‘speelopvang’”, zegt ze. “Als daardoor de rest van de week goed of beter draait, ben ik voor. Het kadert in een bredere visie die ik wel belangrijk vind, één van de redenen waarom onze kinderen daar naar school gaan.”