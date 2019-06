Fagron schikt met Amerikaanse justitie

Fagron, de beursgenoteerde toeleverancier voor apotheken, heeft een principeschikking gesloten met het Amerikaanse ministerie van Justitie in het kader van een onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. De specialist in ‘magistrale bereidingen’ betaalt 22,3 miljoen dollar, omgerekend 19,6 miljoen euro. Het bedrijf betaalt een aanvullende voorziening van 13,9 miljoen dollar, naast een al bestaande voorziening van 8,4 miljoen dollar, die in het eerste semester van 2019 ten laste zal worden genomen.

Het aandeel van Fagron werd woensdagmiddag op vraag van beurswaakhond FSMA opgeschort op Euronext. Toen het anderhalf uur later weer noteerde, nam het meteen een duik van 3,5 procent. Bij het sluiten van de beurs stond het nog altijd X procent in de min. (krs, blg)