Twee Belgen verdrinken in het buitenland

Wat er precies verkeerd ging is niet geweten. Zeker is dat haar vriend haar levenloze lichaam aantrof in het binnenzwembad . Het slachtoffer dat in Assenede een broodjeszaak en een restaurant met Vlaamse klassiekers runde, bouwde al een jaar lang samen met haar partner aan de b&b. Het koppel wilde in Frankrijk een nieuw leven leiden en hun grote droom realiseren. Ze hadden net hun eerste gasten ontvangen om te proefdraaien. Binnenkort zou de zaak in de Bourgognestreek officieel opengaan. De b&b was zo goed of volgeboekt voor de eerste zomer.

Er kwam ook nog een tweede Belg om in het buitenland. Hoogstwaarschijnlijk ook door verdrinking. Woensdag is het levenloze lichaam van een Belg uit het water gehaald in een jachthaven op Lanzarote, een van de Canarische Eilanden. Getuigen zagen plots een lijk drijven op het water en verwittigden de politie. Die vermoeden dat de man van de boot viel waarop hij woonde. In de rugzak, die de man bij zich had, zijn twee flessen alcohol gevonden. Volgens bewoners kampte de man al een tijdje met een alcoholverslaving. Een autopsie op het lichaam moet definitief uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.