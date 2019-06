Guillaume Gillet verlengt contract bij Racing Lens

Voormalig Rode Duivel Guillaume Gillet heeft zijn eind deze maand aflopend contract bij de Franse tweedeklasser Racing Lens verlengd, zo maakte de club woensdag bekend.

De 35-jarige middenvelder streek vorige zomer neer bij Lens na een verblijf bij het Griekse Olympiakos. Hij ondertekende er toen een overeenkomst voor één seizoen, met optie op een bijkomend jaar.

Onlangs greep Gillet nog met Lens naast de promotie naar de Ligue 1. In de barrages om de promotie gingen ze in de terugwedstrijd met 3-1 de boot in bij eersteklasser Dijon. De heenwedstrijd was eerder op 1-1 geëindigd. Gillet droeg toen de aanvoerdersband. “Toen had ik meteen het gevoel dat mijn opdracht hier nog niet voltooid was”, vertelt Gillet. “Ik voel dat ik me nog wil geven voor deze club. Ik ben dan ook blij dat ik met deze verlenging mijn avontuur hier kan voortzetten.”