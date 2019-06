CLUBNIEUWS. Lokeren hoopt op Jelle Van Damme, interesse voor Malinovskyi is bekoeld

Jelle Van Damme is transfervrij en Lokeren heeft hem ene contractvoorstel gedaan. De Italiaanse interesse in Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi is bekoeld. Bologna wil Denswil, Lazio wil dan weer Tomiyasu. Uw clubnieuws van de dag.

Lokeren hoopt op Jelle Van Damme

Lokeren heeft Jelle Van Damme een contractvoorstel gedaan. De 35-jarige verdediger zag zijn contract bij Antwerp niet verlengd en kan eender waar transfervrij tekenen. De interesse van Beerschot wimpelde hij af wegens de band met stadsrivaal Antwerp. Ook van Zulte Waregem en een buitenlandse club is er interesse. Hoewel hij in principe niet in 1B wil spelen, is Van Damme erg gecharmeerd door het mooie voorstel. Er zijn ook sentimentele redenen. Niet alleen is Van Damme afkomstig van Lokeren en speelde hij er in de jeugd. Louis de Vries, de nieuwe eigenaar, bracht Van Damme als zaakwaarnemer nog van Lokeren naar Beerschot, achttien jaar geleden. Het hangt nu af van de andere clubs die nog komen aankloppen of Lokeren de kleine stunt kan verwezenlijken.(kvu, dvd)

Atalanta haakt voorlopig af voor Malinovskyi

De interesse van Atalanta Bergamo in Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi is bekoeld. Reden is de vraagprijs die Genk hanteert. Atalanta bood 12 miljoen euro, maar Genk vraagt er 20. Een compromis werd niet gevonden. Atalanta richt zich nu op andere spelers. De Oekraïner is nog met vakantie en wordt pas maandag weer op training verwacht.(kvu)

Bologna wil Denswil, Lazio wil Tomiyasu

Stefano Denswil kan naar Bologna. De Italiaanse middenmoter heeft zich bij Club Brugge gemeld voor de 26-jarige verdediger. Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic dringt aan op een extra verdediger en die wordt in België gezocht. Volgens De Telegraaf is Bologna bereid zo’n 7 miljoen euro op tafel te leggen, een bedrag waardoor Club Brugge bereid zou zijn na 3,5 seizoenen afscheid te nemen van de 26-jarige Nederlander. Denswil hoopte eerder al op een transfer, maar zag in het verleden deals met Monaco en Brighton afketsen.

Bologna, afgelopen seizoen tiende in de Serie A, richtte zijn pijlen eerder op STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu. Een overgang leek in kannen en kruiken, maar ondertussen heeft Lazio zich ook gemengd in de strijd om de 20-jarige Japanse international. De toenadering naar Denswil zou erop kunnen wijzen dat de Japanner te duur is geworden voor Bologna.(kvu, gus)

Avenatti bijna van Standard, vervanger Marin op komst

Is targetspits Felipe Avenatti de volgende versterking van Standard? Trainer Michel Preud’homme bevestigt de interesse, maar volgens Italiaanse bronnen hebben de Rouches al een akkoord met de Uruguayaanse spits van Bologna. Die maakte afgelopen seizoen op huurbasis bij KV Kortrijk 15 goals. Standard betaalt zo’n 3,5 miljoen euro en biedt Avenatti een contract voor vier seizoenen.

Om het vertrek van Marin op te vangen, heeft Standard Sofian Kiyine (21) van Chievo Verona op het oog. De Belgische Marokkaan maakte van 2013 tot 2015 deel uit van de jeugdopleiding van Standard. Het afgelopen seizoen kwam Kiyine bij Chievo 23 keer in actie in de Serie A.

Mamadou Lamine Danfa (18) is op proef bij de Rouches. De vleugelspits (1m92) is U20-international van Senegal.(bfa)

ANDERLECHT. Olympiakos ziet af van de komst van verdediger Josué Sa, die werd aangeboden.

CERCLE BRUGGE. Door een probleem met de knie gaat de transfer van de Franse middenvelder Jérémy Grimm (32) voorlopig niet door.

AA GENT. Rechtsback Arnaud Souquet (27) is in beeld bij Strasbourg.(ssg)

CHARLEROI. Dorian Dessoleil (26) verlengde tot 2024.

LOKEREN. De Bosnische spits Anel Hajric (23) van tweedeklasser NK Radomlje tekende tot 2022.

CLUB BRUGGE. Middenvelder Anton Tanghe (20) ruilt de beloften van Club Brugge voor KV Oostende.