Yari Verschaeren viert zijn diploma

Een kostuum met een wit hemdje aan en dan het afstudeerhoedje hoog in de lucht gooien zoals de traditie het vereist: Yari Verschaeren (17) vierde het behalen van zijn diploma Economie-Wiskunde in stijl.

De grote Anderlecht-belofte is afgestudeerd aan het Sint-Niklaasinstituut, net zoals die andere Purple Talents Niels Van Himst (kleinzoon van), Loic Masscho, Rik Vercauteren en Tijs Lambrix. Ze deden dat met de hulp van Jan Verlinden van de sociale cel van Anderlecht. Verschaeren is nog wel de enige van de generatie geboren in 2001 die het schopte tot de A-kern. Maar sinds Romelu Lukaku in 2009 doorbrak, draait het Purple Talent-project op volle toeren. Hoedje af, dus.