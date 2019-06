Standard en Inter naderen dan toch akkoord: wordt Zinho Vanheusden duurste inkomende transfer ooit in België?

Het dossier leek de voorbije dagen wat vast te zitten, maar het heeft er nu toch alle schijn van dat Standard Zinho Vanheusden definitief zal aantrekken. Kostprijs: 12,6 miljoen euro.

Standard en Inter onderhandelen al geruime tijd over een definitieve transfer van Zinho Vanheusden. Inter heeft geld nodig, en de 19-jarige verdediger wilde zelf graag in Luik blijven. Daar wierp hij zich de voorbije twee seizoenen op als sterkhouder.

De onderhandelingen sleepten aan en even leek Sassuolo de beste papieren te hebben, maar Standard lijkt nu toch beet te hebben. Als alles goed gaat, tekent Vanheusden een verbintenis voor vier seizoenen. Inter beschikt wel over een terugkoopclausule, het gelooft nog steeds in de belofteninternational.

Standard zal een slordige 12,6 miljoen euro op tafel moeten leggen. Inter had een som van 18 miljoen euro op het hoofd van de verdediger plakken, maar bezitte nog 30% van de transferrechten. In ieder geval onttroont Vanheusden ene Nicolae Stanciu als duurste inkomende transfer ooit in de Belgische competitie.