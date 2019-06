De Wever brengt formatie in stroomversnelling

Het is informateur Bart De Wever menens met zijn voornemen om de Vlaamse formatie in een stroomversnelling te brengen. Nu de impasse op federaal niveau compleet is en elk gesprek tussen de Franstalige socialisten en N-VA uitgesloten lijkt, wil De Wever in Vlaanderen niet langer wachten met de vorming van een nieuwe Vlaamse regering.