VS aan België: “Haal jullie ISIS-strijders weg uit Syrië”

De Verenigde Staten roepen opnieuw ons land opnieuw op om Belgische ISIS-strijders en hun families te repatriëren uit Syrische detentiekampen. Anders bestaat de kans dat ze ontsnappen. Dat weet De Morgen van een topfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“De beste manier om te verhinderen dat jullie ISIS-strijders ooit naar het slagveld of naar terreurcellen terugkeren, is ze repatriëren om bij jullie te berechten.” Dat heeft een functionaris van het State Department meegedeeld aan De Morgen, waarmee de VS opnieuw aandringen om Belgische strijders in Syrische detentiekampen zo snel mogelijk terug naar ons land te halen.

Jihadisten worden er, sinds ISIS in Syrië is verslagen, vastgehouden in kampen. Het is niet de eerste keer dat Amerika landen oproept om zijn strijders terug te halen. President Donald Trump eiste dat in februari al. Anders zou de VS zich verplicht zien de gevangenen vrij te laten, zo dreigde hij.

België haalde in juni nog zes weeskinderen van ISIS-strijders naar ons land. N-VA schoot toen met scherp op die beslissing, terwijl de ontslagnemende regering ze verdedigde. Volgens het Belgische Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) verblijven er nog zo’n honderd Belgen in het noorden van Syrië.

