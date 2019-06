TRANSFERGERUCHTEN. Inter denkt oplossing gevonden te hebben voor Lukaku, eerste contacten over Neymar

Gaat-ie of gaat-ie niet? Romelu Lukaku en Inter groeit stilaan uit tot dé transfersoap van de zomer. In Engeland schrijven ze nu dat Inter een manier gevonden denkt te hebben om de stevige transfersom voor Romelu Lukaku te betalen. In Frankrijk weten ze dan weer dat Barcelona contact heeft opgenomen met PSG voor Neymar. En in Italië klinkt het dat Gianluigi Buffon terugkeert naar Juventus, en Gianluigi Donnarumma diens plaats bij PSG zou kunnen innemen. Alle transfergeruchten van de dag - met een korreltje zout te nemen.

Inter heeft een huurovereenkomst van twee jaar in gedachten voor Romelu Lukaku, met verplichte aankoopoptie. De Nerazzuri willen 10 miljoen euro betalen voor de huurdeal alleen en willen nog eens 60 miljoen neertellen om Lukaku definitief over te nemen van Manchester United in 2021. Dat schrijft het Engelse Sky Sports.

De ingewikkelde constructie komt er omdat Inter momenteel niet al te veel ruimte heeft om nieuwe spelers binnen te halen. Op deze manier hopen de Italianen hun uitgaven uit te stellen naar 2021, maar de vraag is nog maar of Manchester United deze constructie ziet zitten. Man U zou graag zo’n 85 miljoen willen voor de Rode Duivel.

Foto: Photo News

Inter zou trouwens een spitspartner van niveau in gedachten hebben voor Lukaku. Volgens La Gazzetta dello Sport willen de blauw-zwarten naast Lukaku immers ook Edin Dzeko losweken bij AS Roma. Daarvoor zou Inter zo’n 10 miljoen euro én spits Edoardo Vergani over hebben. Dzeko is al 33, maar scoorde afgelopen seizoen nog 14 goals voor de Romeinen, waarvan 5 in de Champions League.

Buffon terug naar Juventus, Donnarumma naar PSG?

Volgens de Franse krant Le Parisien zou Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu PSG een eerste keer benaderd hebben om te polsen of een transfer van Neymar mogelijk zou zijn. In Parijs werd echter koeltjes gereageerd op interesse voor de Braziliaan, ondanks eerdere berichten dat PSG open zou staan voor een verkoop van zijn paradepaardje. Bij Barcelona hopen ze dat Neymar zelf publiekelijk zal laten verstaan dat hij weg wil en zo de deur naar een transfer openzet.

PSG moet na het vertrek van Gianluigi Buffon op zoek naar een nieuwe doelman en heeft daarvoor zijn oog laten vallen op een naam- en landgenoot van de legendarische keeper. Sky Sports Italia weet immers dat Milan benaderd is voor een transfer van Gianluigi Donnarumma (20), het grootste keeperstalent dat Italië rijk is. Zijn prijskaartje zou 50 miljoen euro bedragen.

Gianluigi Donnarumma. Foto: Photo News

De intussen al 41-jarige Buffon heeft intussen ook een nieuwe bestemming. La Gazzetta dello Sport schrijft dat de doelman… terugkeert naar Juventus, als reservekeeper achter Wojciech Szczesny. Buffon zou anderhalf miljoen euro per jaar gaan verdienen in Turijn. Heel wat minder dan de vier miljoen per jaar die hij ervoor opstreek in Parijs. Hij zou vooral gehaald worden als leider voor de kleedkamer en om de entree van de nieuwe coach Maurizio Sarri wat makkelijker te maken.

Manchester City lonkt naar Isco

Het zou Juventus ook nog altijd menens zijn om Manchester United-middenvelder Paul Pogba terug naar Italië te halen. Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport heeft de Italiaanse recordkampioen de financiële steun van sportmerk Adidas gevraagd om de transfer te verwezenlijken. Het zal nodig zijn: Manchester United heeft een prijs van liefst 150 miljoen euro op het hoofd van zijn Franse wereldkampioen geplakt.

Het Spaanse sportblad Marca pakt dan weer groot uit met Isco. Die zou in de belangstelling staan van Pep Guardiola en Manchester City, waar hij David Silva zou moeten opvolgen. Bovendien zou Isco volgens Marca overbodig zijn bij Real Madrid door de komst van Eden Hazard. Hij zou 80 miljoen euro moeten kosten.