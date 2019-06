Dertiger om het leven gekomen bij arbeidsongeval in Maasmechelen

Maasmechelen -

Bij een arbeidsongeval in een bedrijf op de Steenweg naar As, in Maasmechelen, is woensdagnamiddag een dertiger om het leven gekomen. Het fatale ongeval gebeurde rond 14.15 uur. De 35-jarige arbeider uit Maasmechelen kwam vast te zitten tussen een kraan en een lopende band met betonblokken. Collega’s ondernamen nog pogingen om het slachtoffer te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. Dat maakte politiezone donderdagochtend bekend.