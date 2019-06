“Reynders heeft het niet gehaald omdat hij te sterke kandidaat was”

Dat Didier Reynders woensdag naast de job van secretaris-generaal van Europa heeft gegrepen, heeft misschien te maken met het feit dat hij een “te sterke kandidaat” was. Dat heeft Open VLD’er Rik Daems, fractieleider binnen de Raad van Europa, donderdag gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Volgens Daems spelen er mogelijk ook nog andere factoren mee. “Er is de landenfactor en het feit dat Buric (Marija Pecjinovic Buric, de Kroatische tegenkandidaat die het haalde, red.) een vrouw is”, aldus Daems.