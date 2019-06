Australische student mogelijk vastgehouden in Noord-Korea

Australië is koortsachtig op zoek naar informatie over een 29-jarige Australische student die in Noord-Korea woont, en daar mogelijk wordt vastgehouden.

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel biedt consulaire bijstand aan de familie (...) van een Australische man die naar verluidt wordt vastgehouden in Noord-Korea”, zei een woordvoerder van het ministerie.

Het gaat om de uit Perth afkomstige Alek Sigley, die volgens de Australische zender ABC eerder deze week door zijn vrienden als vermist werd opgegeven. Zijn familie weet niet of hij effectief wordt vastgehouden, maar heeft sinds dinsdag niets meer van hem gehoord. De man spreekt vloeiend Koreaans en is de oprichter van het Australische bedrijf Tongil Tours, dat sinds 2013 educatieve reizen naar Noord-Korea aanbiedt. In 2018 begon hij aan een master in de Koreaanse literatuur, aan de Kim Il-sung Universiteit in Pyongyang.

De Australische regering verbiedt haar burgers niet om naar Noord-Korea te reizen, maar vraagt hen wel om “de noodzaak om naar het land te reizen te heroverwegen”. Dat reisadvies is het meest ernstige na een verbod, en betekent dat er levensbedreigende risico’s kunnen verbonden zijn aan een reis naar een land.