Eminem verliest zijn vader

De biologische vader van Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr., is deze week op 67-jarige leeftijd overleden, meldt TMZ. De man stierf wellicht aan een hartstilstand. De rapper had geen goede band met zijn vader en wenste hem in een lied nog dood.

Eminem stak nooit onder stoelen of banken dat de relatie tussen hem en zijn vader niet goed zat. In zijn nummers als “My Name Is” en “Cleanin’ Out My Closet” bezingt hij de haat voor zijn vader, die wegging toen hij nog een baby was: I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don’t, on second thought, I just fuckin’ wished he would die.

In eerdere interviews vertelde Eminem al dat hij als kind brieven schreef aan zijn vader, maar dat die altijd terugkeerden naar hun afzender, de rapper zelf dus. Aan de telefoon heeft hij ook hem ook nooit gesproken. Ter verdediging publiceerde Bruce Mathers Jr. zelf een brief in een krant waarin hij zijn kant van het verhaal deed, namelijk dat Eminems moeder de jongen bij hem weghield.