Ivan Leko opnieuw op de rooster in Operatie Propere Handen

Ex-trainer van Club Brugge Ivan Leko wordt opnieuw ondervraagd in Operatie Propere Handen. Het gerecht onderzoekt onder meer of zijn salaris als coach bij Oud-Heverlee Leuven deels in het zwart werd betaald. Volgens zijn advocaat maakt Leko zich weinig zorgen.

Leko arriveerde donderdag om 9.42 uur in een zwarte Mercedes aan de gebouwen van de federale politie in Hasselt, gevolgd door zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. Hij werd eerder al aan de tand gevoeld over zijn contracten als trainer van Oud-Heverlee Leuven, Sint-Truiden en Club Brugge.

Foto: Sven Dillen

“Waarover hij verhoord zal worden, weten wij uiteraard niet”, zegt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. “Maar het is logisch dat hij zal geconfronteerd worden met verklaringen van de spijtoptant. Hoe lang het zal duren? Geen idee.”

Hij werd in oktober al eens opgepakt en bracht toen de nacht in de cel door. Volgens zijn advocaat Walter Van Steenbrugge ging de discussie toen over de manier waarop een deel van zijn loon als coach van OHL betaald werd. Veljkovic was in die tijd de manager van Leko.

De Kroaat is op dit moment aan de slag bij Al-Ain, een club uit Abu-Dhabi.

LEES OOK. Operatie Propere handen: voorlopig met 21 op de strafbank, maar wie wordt van welk misdrijf verdacht in voetbalschandaal? (+)