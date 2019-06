Atletico Madrid biedt 126 miljoen voor Benfica-toptalent Joao Félix

Atletico Madrid is bereid heel diep in de buidel te tasten om Joao Félix over te nemen van Benfica. De Portugese kampioen laat op zijn website weten een bod van 126 miljoen euro te hebben ontvangen.

Félix heeft in zijn contract een afkoopclausule van 120 miljoen euro. Maar omdat Atletico de transfer in schijven wil betalen, ligt het bod iets hoger. Benfica zegt de aanbieding “te analyseren”.

Joao Félix wordt op zijn 19e beschouwd als de natuurlijke opvolger van Cristiano Ronaldo bij de Portugese nationale ploeg. Hij was dit seizoen in shirt van Benfica goed voor 20 doelpunten en 11 assists in 43 wedstrijden. Vorige maand debuteerde hij aan de zijde van CR7 in het nationale elftal tijdens de halve finale van de Nations League tegen Zwitserland.

Bij Atletico Madrid moet Félix het vertrek van Antoine Griezmann opvangen. De Franse wereldkampioen verlaat Los Colchoneros na vijf seizoenen (en 133 doelpunten) en trekt vermoedelijk naar FC Barcelona. Ook hij heeft in zijn contract een afkoopclausule van 120 miljoen euro.

Als de transfer wordt bevestigd, dan is Félix met ruime voorsprong de duurste aankoop ooit van Atletico. Voorlopig is dat Thomas Lemar, die vorige zomer voor 72 miljoen overkwam van Monaco. Félix wordt ook de duurste Portugees want Juventus betaalde ‘slechts’ 105 miljoen euro aan Real Madrid om Cristiano Ronaldo los te weken.